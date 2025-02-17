7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 17 - 2 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه قبل مواجهة الزمالك فى القمة، وميدو يطلب عقد جلسة مع والد زيزو لحسم التجديد للزمالك.

الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه قبل مواجهة الزمالك فى القمة

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك ، المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ميدو يطلب عقد جلسة مع والد زيزو لحسم التجديد للزمالك

توصل أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، مع والد أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الكروى الأول؛ لتحديد موعد لعقد جلسة خلال الفترة الحالية للتفاوض حول تجديد تعاقد اللاعب وحسم هذا الملف في أسرع وقت، حتى يعود اللاعب لتركيزه داخل الملعب وعدم الانشغال بمستقبله، وهو ما تسبب في هبوط حاد فى مستواه.

علي معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى والزمالك

بات فى حكم المؤكد خروج التونسى علي معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

حقيقة اتفاق رمضان صبحى مع نادي الزمالك

مازال اسم رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز يتردد فى دائرة مفاوضات الزمالك لدعم الفرق صفقات جديدة للانضمام للفريق الأبيض في الموسم الجديد، في ظل اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء مع ناديه.

اتحاد الكرة يستبعد حكام البرتغال وسويسرا من إدارة قمة الأهلي والزمالك

كثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك ، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى.

أحمد فتوح يواصل التأهيل فى الزمالك قبل مواجهة الأهلي

يواصل أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، التأهيل بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، حيث أصبح من الصعب لحاق اللاعب بمباراة القمة، لعدم جاهزيته، ليضمن المغربى محمود بنتايج المشاركة في مواجهة الأهلى.

جهاز الأهلي يبدأ استكشاف زمالك بيسيرو قبل مباراة القمة

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.