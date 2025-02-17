شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجهز مصطفى أبو الخير للمشاركة مع المصري فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

وضع علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتجهيز مصطفى أبو الخير، الوافد الجديد إلى الفريق البورسعيدي، والذي انضم للمصري قادماً من الأهلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، وذلك للمشاركة فى المباريات المقبلة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، بمعسكره في الكلية الحربية لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وغزل المحلة لتقام باستاد برج العرب بدلًا من استاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وفاز المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة.