شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بأهدافه مع الأهلى بطريقة خاصة بصحبة ابنه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف حسين الشحات نجم النادى الاهلى عن طريقة احتفاله بالأهداف مع نجله فى البيت عقب فوز المارد الأحمر على الاسماعيلى برباعية دون رد فى الدوري المصري.

وفى سياق مختلف، طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من جهازه المعاون تقريراً عن الصفقات التى أبرمها نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل مواجهة الزمالك المقبلة بالدوري المصري.

ودعم نادي الزمالك صفوفه بـ4 صفقات شتوية هم: محمود جهاد لاعب وسط فاركو، أحمد حسام مدافع الجونة، صلاح الدين مصدق مدافع نهضة الزمامرة المغربي وأحمد الجفالي جناح الاتحاد المنستيري التونسي.

وفاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.