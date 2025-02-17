إمام عاشور يساهم فى 45% من أهداف الأهلي بالدوري هذا الموسم

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يواصل إمام عاشور نجم الأهلي تقديم مستويات رائعة مع فريقه خلال الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، ليصبح أحد أهم الركائز الأساسية فى تشكيل الفريق، مسهمًا بشكل مباشر في العديد من الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وساهم عاشور في 45% من أهداف الأهلي، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 3 من إجمالي 26 هدفاً سجلها فريقه فى الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

أرقام إمام عاشور في الدوري هذا الموسمعدد المباريات:

خاض عاشور 13 مباراة في الدوري منذ بداية الموسم، ما يعكس اعتماد المدرب عليه كلاعب أساسي في وسط الملعب.

عدد الأهداف:

تمكن من تسجيل 9 أهداف حتى الآن فى الدوري، ليكون هداف الدوري.

التمريرات الحاسمة:

ساهم أيضًا فى صناعة 3 أهداف، ما يعكس دوره الفعّال في بناء اللعب وصناعة الفرص لزملائه.

نسبة المساهمة في الأهداف: تشير الإحصائيات إلى أن عاشور ساهم بنسبة 45% من إجمالي أهداف الأهلي في الدوري هذا الموسم، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وهو ما يعكس أهميته الهجومية.

دور إمام عاشور مع الأهلي:

يعد عاشور من أبرز اللاعبين في وسط الملعب، حيث يتميز بقدرته على الجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية. بفضل قوته البدنية ومهاراته في افتكاك الكرة، يساعد الفريق في استعادة الاستحواذ سريعًا، كما يمتلك رؤية مميزة للملعب تجعله عنصرًا مهمًا في بناء الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بقدرة تسديد قوية من خارج المنطقة، مما يجعله مصدر تهديد مستمر لحراس المرمى.

ويؤكد إمام عاشور من خلال أدائه وأرقامه مدى أهميته داخل الفريق، حيث أصبح من أكثر اللاعبين تأثيرًا في نتائج الأهلي هذا الموسم. ومع استمرار تألقه، من المتوقع أن يكون له دور حاسم في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، مما يجعل جماهير الأهلي تترقب المزيد من إبداعاته في المباريات القادمة.