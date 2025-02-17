شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يختتم تدريباته قبل السفر إلى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني للكرة النسائية تدريباته اليوم، الاثنين، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية قبل السفر إلى العاصمة الرواندية كيجالي فى العاشرة مساءً، لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر لها الجمعة المقبل.

وحرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبات على هامش المران، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وإيناس مظهر عضو المجلس وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد؛ لتحفيزهم قبل السفر وحثهم على بذل قصاري جهدهم لتحقيق الفوز والتأهل إلي الدور الثاني بالتصفيات.

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية ، بقيادة أحمد رمضان، إلى العاصمة الرواندية كيجالى اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض مباراة الذهاب يوم 21 فبراير الجارى في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للكرة النسائية.



ويخوض منتخب مصر الأول للكرة النسائية مباراة الذهاب أمام رواندا خارج الديار يوم 21 فبراير، على أن تقام مواجهة الإياب في مصر 25 فبراير.



وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رصد مكافآت مالية لدعم وتحفيز منتخب مصر للكرة النسائية قبل مباراتي رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.