شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلي والزمالك لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت القمة "، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي دقات الساعة السابعة مساء السبت المقبل، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي، الكلاسيكو الأشهر في العالم العربي وأفريقيا، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث يستعد الفريقان للمواجهة المرتقبة.

س: ما هي نتيجة البروفة الأخيرة للفريقين قبل لقاء القمة؟ ج:حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا فى المواجهة الأخيرة بالدوري على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في مباراة الجولة 14، بينما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق. س: ما هي أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الزمالك؟ ج:يدخل النادي الأهلي مباراة القمة مفتقداً لجهود كل من، طاهر محمد طاهر، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، علي معلول، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، ورضا سليم والذي تم رفع اسمه من القائمة. س: ما هو موقف زيزو من مباراة القمة؟ ج:تأكد غياب كل من، ناصر ماهر عن الزمالك في مباراة القمة بسبب عقوبة الإيقاف، وكذلك أحمد حمدي وحمزة المثلوثي وعبد الشافي، للإصابة وعدم الجاهزية، فيما ينتظر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب القلعة البيضاء تحديد مصيره بعد خروجه مصاباً في المباراة الماضية أمام بتروجت مصاباً بشد عضلي، حيث يخضع اللاعب لفحوصات طبية لحسم موقفه من المباراة المرتقبة. س: ما هو ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري قبل لقاء القمة؟ ج:يتصدر النادي الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.



بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

س: ما هو أول قرار من الأهلي والزمالك قبل صدام الدوري؟ ج:فرض مسئولو الأهلى والزمالك حظراً إعلامياً على لاعبى الفريقين قبل المواجهة المرتقبة، وطالبوا اللاعبين بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة لدى الجماهير، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.