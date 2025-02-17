شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يصدر بيانًا بوقف مستحقات اللاعبين والمعسكرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى الترسانة ، برئاسة طارق سعيد حسانين، بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله وقف جميع مستحقات لاعبي الفريق الكروى الأول، بجانب بعض العقوبات الأخرى، بسبب تدهور النتائج، وجاء نص البيان كالتالى..

في ضوء تردي نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة والوضع غير المقبول بالنسبة للجماهير أو مجلس الإدارة، والذي لا يتناسب مع اسم وحجم نادي الترسانة، ولا يوازي أو يقترب حتى من طموحات جماهيره.

قرر مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد حسانين، المشرف العام على كرة القدم إيقاف كافة مستحقات اللاعبين وأي مكافآت، إلى جانب إيقاف المعسكرات والمزايا كافة التي كان يحظى بها الفريق، لحين تحقيقه المأمول منه، والعودة على أقل تقدير للمربع الذهبي لدوري المحترفين والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الترسانة إنه عاشق ككل أبناء الشواكيش للفريق، ويسعى جاهدا للوصول بالفريق الأفضل وضع ممكن.

كما يوضح مجلس إدارة نادي الترسانة، أنه يعايش أحزان وآلام وغضب الجماهير، كأي واحد منهم لأنه قبل أن يكون مسؤولا عن إدارة النادي، فهو مشجع ومحب.

وعلى هذا، فإن مجلس إدارة نادي الترسانة لن يألوا جهدا لتحقيق حلم الجماهير وهو حلم المجلس أيضا بالعودة للدوري الممتاز، وأن يعود للنادي بريقه وأن يسطر حروفا من نور في التاريخ من جديد.

ويطلب مجلس الإدارة من الجماهير التكاتف وراء النادي والفريق ودعمه خلال الفترة المقبلة للعودة للمسار الصحيح، ويؤكد أنه معكم داخل أسوار الترسانة وفي المدرجات، يسمع ويرى بعين محب للكيان.