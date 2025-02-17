بطل طواف فرنسا السابق توماس يعلن اعتزاله في نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن الدراج الويلزي غيراينت توماس المتوج سابقا في طواف فرنسا الاثنين اعتزاله في نهاية الموسم الحالي.

وكتب متسابق فريق إينيوس على حسابه في منصة إكس: "اعتقدت أنه حان الوقت لإعلان الأمر رسميا. نعم، سيكون هذا آخر عام لي في الطواف".

وتابع الويلزي الذي سبق أن فاز بذهبيتي سباق المطاردة في نسختي 2008 و2012 من الألعاب الأولمبية "لم يكن عرضا سيئا، أليس كذلك؟".

ويبقى تتويجه بطواف فرنسا في عام 2018 انجازه الأكبر في مسيرته.

وشرح لقناة "بي بي سي": "كانت دورة بكين رائعة، وكانت أول دورة أولمبية لي وأحرزت فيها الميدالية الذهبية".