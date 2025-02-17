العاصمة البريطانية لندن تستضيف حفل مرور 75 عاما على انطلاق الفورمولا واحد

الرياص - اسماء السيد - باريس : تستضيف لندن الثلاثاء الذكرى الـ 75 لانطلاق بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في حفل ضخم ستكشف خلاله الفرق العشرة النقاب عن سياراتها الجديدة للعام الحالي، بحضور السائقين يتقدمهم البريطاني "السير" لويس هاميلتون، في أول ظهور رسمي له مع فريقه الجديد فيراري.

وسيجتمع قرابة 15 ألف مشاهد في قاعة "O2 أرينا" الضخمة في العاصمة البريطانية للاستمتاع خلال أمسية فريدة من نوعها بحفل "مذهل" سيتم بثه مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة ببطولة الفئة الأولى.

ويهدف القيمون على هذه البطولة استقطاب اهتمام أكبر عدد من عشاق هذه الرياضة، ما دفعهم إلى تسليط الأضواء على حفل اطلاق الموسم الجديد الذي ينطلق مع جائزة أستراليا الكبرى في 16 آذار/مارس المقبل.

وفي مساء الثلاثاء، وبعد السير على السجادة الحمراء، ستتناوب الفرق على كشف النقاب سياراتها لعام 2025، لبضع دقائق، محاطة بسائقيها.

ورغم تسرب القليل من التفاصيل حتى الآن، فمن المفترض أن تكشف الفرق فقط عن شكل سياراتها خلال الحفل، وليس عن التفاصيل الكاملة لتصاميم سيارات المقعد الأحادي التي ستشارك في الجولات الـ 24 المدرجة على روزنامة العام الحالي.

وتخطط العديد من الفرق لرفع الستار عن سياراتها "الحقيقية" في مناسبات منفصلة، على غرار ما قام به فريقا وليامس وماكلارين، مع الاحتفاظ ببعض السرية المتعلقة بالنواحي التقنية.

دأب المصنعون في السنوات الأخيرة، على كشف النقاب عن سياراتهم بشكل مستقل، والعديد منهم خلال حفل خاص كان يتم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قال المدير التنفيذي لمجموعة الفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي في تشرين الثاني/نوفمبر "يُعد هذا الحفل فرصة رائعة للمشجعين من جميع الأعمار لاختبار عن قرب الاستعراض المذهل الذي تمثله الفورمولا واحد".

وتروّج المجموعة الأميركية ليبرتي ميديا، التي استحصلت على الحقوق التجارية للفئة الأولى منذ عام 2017، لبطولة العالم للفورمولا واحد بهدف استقطاب الجنس الناعم والجيل الجديد من الشباب.

تغييرات جمّة عند خط الانطلاق

وستشارك تسعة فرق في مؤتمر صحافي في جلسة أسئلة وأجوبة يقام قبل موعد الحفل المنتظر، في حين ستغيب سكوديريا فيراري.

ومن المتوقع أن تسلّط الأضواء على فيراري وسائقه الجديد هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، والذي وصل إلى مارانيلو، المقر التاريخي للعلامة التجارية الإيطالية، الشهر الماضي بعدما أمضى 12 عاما مع مرسيدس توجها باحراز اللقب العالمي 6 مرات.

أطلق كثر على صفقة انتقال "السير" لويس إلى الفريق الأسطوري ليزامل شارل لوكلير من موناكو، تسمية "صفقة القرن" التي من شأنها أن تلقي بظلالها على التغييرات الجذرية التي شهدتها شبكة الفورمولا واحد هذا العام.

لم يحتفظ سوى فريقين بسائقيه، وهما ماكلارين، بطل الصانعين، والذي احتفظ بالثنائي البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، وأستون مارتن مع المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو (43 عاما) والكندي لانس سترول، نجل مالك الفريق.

من ناحيته، سيدافع الهولندي ماكس فيرستابن عن ألقابه بطلا للعالم في الأعوام الأربعة الماضية مجددا بلباس فريق ريد بول الذي تعاقد مع النيوزيلندي ليام لوسون، السائق السابق مع رايسينغ بولز، الفريق الرديف للحظيرة النمسوية، ليحل بدلا من المكسيكي سيرخيو بيريس.

ويستهل الفرنسي بيار غاسلي موسمه الثالث مع ألبين الذي ضمّ سائقا جديدا هو الأسترالي جاك دوهان بدلا من مواطن زميله الحالي إستيبان أوكون المغادر إلى هاس.

وعلى غرار خمسة سائقين مبتدئين آخرين هذا العام، سيخوض الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل اسحاق حجار مغامرته الأولى في الفئة الاولى خلف مقود سيارة فريق رايسينغ بولز.