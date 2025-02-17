شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يواصل الغياب عن الأهلي أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة الزمالك المقبلة بالدورى بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلى مدة تتراوح من ثلاثة أسابيع لشهر بعدما تعرض لمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز بالدوري.

وشارك ياسر إبراهيم مع الأهلى في 194 مباراة بكل البطولات وسجل عشرة هدف وصنع هدفين.

وإجمالا حصد ياسر إبراهيم مع الأهلى منذ انضمامه للمارد الأحمر 16 بطولة وشارك في مباريات كبيرة على رأسها نهائي القرن الشهير مع الزمالك والذى وصفت الجماهير الحمراء أداءه فيه بـ"المقاتل" وكذلك مباراة الهلال السعودى بكأس العالم للأندية التي سجل فيها هدفين ليقود المارد الأحمر للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى.

وفاز الاهلى على الاسماعيلى برباعية دون رد فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري.

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.