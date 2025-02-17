شكرا لقرائتكم خبر عن علي أبو جريشة يزور لاعب الإسماعيلى بعد جراحة وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

حرص علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة السابق بالنادى الإسماعيلى على زيارة محمد حسن لاعب الفريق فى المستشفى عقب إجراء جراحة وتر أكيليس.

ويبدأ محمد حسن، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بعد أسبوعين من الآن، مرحلة التأهيل للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأجرى محمد حسن، خلال الأيام الماضية، جراحة ناجحة في وتر أكيليس بالقدم اليسرى، بعدما خرج مصابا من مباراة الزمالك في مسابقة الدوري.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة عماد سليمان صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري وخسرها الدراويش برباعية دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بالنادي مؤخرا، حيث قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة حمد إبراهيم.

كما قرر المجلس تعيين جهاز فني مؤقت يضم كلا من،عماد سليمان، مديرا فنيا، وأحمد العجوز، مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وأحمد قناوي مدربا، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان، المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت.