شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر خالد النبريصى فى الإسماعيلى قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الفلسطينى خالد النبريصى، مهاجم الإسماعيلى، لفحص طبى لتحديد مصيره من مواجهة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري المصري.

وغاب خالد النبريصى عن الإسماعيلى فى المباريات الأخيرة بسبب معاناته من التهاب فى عضمة الحوض والضامة. وينفذ المهاجم الفلسطينى برنامجا تأهيليا مكثفا للحاق بمباريات الإسماعيلى المقبلة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة عماد سليمان صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري وخسرها الدراويش برباعية دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بالنادي مؤخرا، حيث قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة حمد إبراهيم .

كما قرر المجلس تعيين جهاز فني مؤقت يضم كلا من،عماد سليمان، مديرا فنيا، و أحمد العجوز، مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وأحمد قناوي مدربا، وكابتن أحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان، المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت.