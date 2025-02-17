شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك بمحاضرة كولر وتدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى استعداداته لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة، وعلى رأسها المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين بعد المشاركة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما اكتفت بقية المجموعة بتدريبات استشفائية وخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة حملت توقيع كل من مروان عطية وامام عاشور وحسين الشحات واحمد رضا.