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الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك بمحاضرة كولر وتدريبات استشفائية

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الأهلي يبدأ الاستعداد للزمالك بمحاضرة كولر وتدريبات استشفائية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الإثنين، 17 فبراير 2025 02:26 م

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى استعداداته لمباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة، وعلى رأسها المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين بعد المشاركة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما اكتفت بقية المجموعة بتدريبات استشفائية وخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة حملت توقيع كل من مروان عطية وامام عاشور وحسين الشحات واحمد رضا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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