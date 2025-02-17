شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات خالد الغندور أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خدمات لاعبه خالد الغندور، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذي تسبب فى غياب اللاعب عن المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان خالد الغندور لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري غاب عن مباراة البنك الأهلي بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدفين لهدف.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، بمعسكره في الكلية الحربية لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وغزل المحلة لتقام باستاد برج العرب بدلًا من استاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وفاز المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة.