شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحسم مصير 3 لاعبين قبل مواجهة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

يحسم أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بـ النادى الأهلى، مصير الثلاثى المغربى أشرف بن شرقى وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر لاعبى الفريق من دخول قائمة مباراة الزمالك المقبلة بالدوري. وغاب الثلاثى عن مباراة الأهلى والإسماعيلى بالجولة الأخيرة للدوري المصري بسبب الإصابة.

ويعاني أشرف بن شرقي من شد خفيف فى العضلة الإمامية منذ تواجده فى فريقه السابق الريان القطري الذي انتقل منه للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة فى صفقة انتقال حُر بعد فسخ العقد بالتراضى.

وطلب طبيب الأهلي من مدرب الفريق إراحة أشرف بن شرقي من مواجهة الإسماعيلي من أجل تجهيزه بشكل أفضل للارتباطات المقبلة، خاصة أن اللاعب لم يكن يشارك بشكل منتظم مع الريان القطري.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أنه من الأفضل مشاركة اللاعب المغربي في التدريبات الجماعية عدة أيام حتى يتم تجهيزه بشكل جيد للزمالك فى مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل فى السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

فيما يعانى عمر كمال عبد الواحد من ألم فى الركبة، بينما تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بتمزق جزئى أسفل العضلة الأمامية، وتبدو حظوظ عمر كمال قوية فى اللحاق بالقمة، فيما يقترب طاهر من الغياب عن اللقاء.

من جانبه، فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.