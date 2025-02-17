شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يعيد مشاهدة مباراة بتروجت قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، مراجعة فيديوهات مباراة الفريق في المباراة الماضية أمام بتروجت، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في الظهور الأول لبيسيرو مع الفريق الأبيض.

وطلب بيسيرو من الجهاز المعاون فيديوهات المباراة، لإعادة مشاهدتها للوقوف على الأخطاء ومعرفة السلبيات التي وقع فيها اللاعبون لعلاجها وتفاديها خلال المباراة المقبلة أمام الأهلى.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى الجولة الخامسة عشرة باستاد القاهرة، في السابعة مساء السبت المقبل.

وقرر بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، الإثنين، عقب خوض مباراة بتروجت، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي.

ويدخل الزمالك مباراة الأهلى محتلا المركز الثالث برصيد27 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات و خسر في مثلها.