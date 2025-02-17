شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يستكشف أهلى كولر قبل قمة القطبين والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز المعاون له فيديوهات عن فريق الأهلى ومباراته للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المقبلة بين الفريقين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز السبت المقبل بإستاد القاهرة.

وطلب بيسيرو من الجهاز المعاون معلومات عن فريق الأهلى خاصة أن القوام الحالي للفريق الأحمر لايعرف منه سوى رامى ربيعة، حيث إن فريق الأهلى تغير منذ كان بيسيرو مديرًا فنيًا له في عام 2015

يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثالث برصيد27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات و خسر في مثلها.