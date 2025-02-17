إنكلترا: التونسي المجبري يتّهم المونتينيغري أوسماييتش بتوجيه إهانات عنصرية له

الرياص - اسماء السيد - لندن : اتهم التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط بيرنلي في المستوى الثاني من الدوري الإنكليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب)، مهاجم برستون المونتينيغري ميلوتين أوسماييتش بتوجيه عبارات عنصرية اليه خلال مواجهة الفريقين السبت.

وبدا لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي ولد في فرنسا وتدرج في أكاديمية موناكو غاضبا على أرض الملعب بعد مشادة مع أوسماييتش أبلغ بها مدربه سكوت باركر.

وقال باركر "رأينا بوضوح أنه كان منزعجا للغاية في تلك اللحظة وحاولنا أولا فهم ما حدث بالضبط، لأنه كان من الواضح أنه تأثر بشدة". وندد حنبعل على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بالإهانات العنصرية ضده وكتب التونسي الدولي (22 عاما) "لن أبقى صامتا بشأن ما حدث اليوم. سأدين دائما العنصرية في كل مرة أسمعها أو أراها. هذه هي الطريقة الوحيدة للتغيير كرياضة وكمجتمع".

وأضاف "أنا شخص قوي، لكن لا ينبغي لأحد أن يتحمل هذه الإهانات المقززة على أرض الملعب".

في المقابل، نفى أوسماييتش "بقوة" اتهامات حنبعل بعد الاجتماع مع هيئة التحكيم، بحسب ما أورد نادي برستون.

ويملك اللاعب المونينيغري سوابق، ففي أيلول/سبتمبر الماضي، عض اللاعب منافسه من بلاكبيرن روفرز الويلزي أوين بيك ما أدى إلى إيقافه ثماني مباريات وغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني (حوالي 19 ألف دولار).

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا عبّر فيه عن شجبه لتعرض لاعب المنتخب لاهانت عنصرية مشيرا إلى انه يتابع بقلق هذه القضية.

وقال الاتحاد التونسي "تعبر الجامعة التونسية عن إدانتها بشدة لمثل هذه التصرفات العنصرية وتؤكد دعمها الكامل والمطلق لابنها حنبعل المجبري في مواجهة هذا التعدي المؤسف".