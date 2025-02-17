شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر مجموعته بدورى الطائرة قبل ختام الدور الثانى.. والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ترتيب المجموعة الأولى قبل ختام الدور الثانى بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 برصيد 32 نقطة، يليه طلائع الجيش بريد 17 نقطة ثم سبورتنج ثالثا بنفس الرصيد.

بينما تصدر بتروجت ترتيب المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 24 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث برصيد 19 نقطة.



ترتيب الطائرة 2



ترتيب الطائرة 1

تقام على مدار غد، الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الختامية للدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .

يلتقى فى هذه الجولة ، طلائع الجيش مع الأهلى و سبورتنج مع الزهور و القناة مع إيسترن كومبانى فى المجموعة الأولى ، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع الزمالك وسموحة مع بتروجت و الطيران مع هليوبوليس ضمن المجموعة الثانية.

وأعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، يوم 22 فبراير الجاري.



وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).