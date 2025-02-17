شكرا لقرائتكم خبر عن حسين كمال يتوج بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اللاعب حسين كمال شلقامي على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو تحت 10 سنوات، في وزن 27 كجم، والتى اقيمت مؤخرا لفئة البراعم والناشئين والشباب.

أقيمت البطولة فى الصالة المغطاة بجامعة حلوان، وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين، وسط أجواء حماسية وتنظيم مميز من الاتحاد.

وشهدت البطولة حضور محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد والمدربين وأولياء الأمور، الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال المنافسات.



حسين كمال