شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة يلتقي سفير كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم الاثنين، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية فى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وإيناس مظهر عضو المجلس والدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي . وفى ختام الزيارة ، تبادل أبو ريدة والسفير الكوري الجنوبي الدروع التذكارية.

في سياق مختلف، كثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى.

وخاطبت لجنة الحكام أكثر من 8 اتحادات أوروبية، أبرزها إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والمجر وبولندا، من أجل اختيار طاقم حكام مميز لادارة اللقاء المرتقب.