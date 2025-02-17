شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض السرية على تدريبات الفريق قبل مواجهة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، فرض السرية على تدريبات فريقه اليومية باستاد مختار التتش من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة بالدوري.

ويعكف كولر على مشاهدة مباريات الزمالك؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري

ويرغب كولر فى الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة في لقاء بتروجت الأخير.

وفرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.