شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام المصري للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، الغياب عن فريقه فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الإمامية والذى أبعده عن الظهور مع الدراويش فى مباراة الأهلى أمس.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة عماد سليمان صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري وخسرها الدراويش برباعية دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بالنادي مؤخرا، حيث قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة حمد إبراهيم.

كما قرر المجلس تعيين جهاز فني مؤقت يضم كلا من،عماد سليمان، مديرا فنيا، وأحمد العجوز، مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وأحمد قناوي مدربا، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان، المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت.