شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صفحة مباراة بتروجت التي جمعت الفريقين بالجولة السابقة من بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في المباراة المرتقبة للفريقين، والتي تعد الاختبار الحقيقى للبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد بعد توليه مهمة تدريب الأبيض.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلى والزمالك تقام في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، دورى nile ، ويتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس 1 فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري.

ترتيب الأهلى والزمالك في الدورى

يتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 ولم يتلق أي هزيمة.

وفي المقابل، يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثالث برصيد27 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات و خسر في مثلها.

نتيجة الاهلى والزمالك ى الجولة الأخيرة بالدورى

حقق الأهلى فوزا كبيرا على الإسماعيلى برباعية دون رد أمس، سجلها مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد رضا، بينما تعادل الزمالك مع بتروجت بهدف لكل فريق.