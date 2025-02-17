شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يهزم الصين فى كأس الأمم العالمية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر للهوكى على الصين بنتيجة 5-4، فى أولى مواجهاته ببطولة كأس الأمم العالمية المقامة فى عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الهوكى غدا مع تشيلى، وبولندا 20 فبراير الجارى بعد مواجهة الصين فى ضربة البداية.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنايني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب كلا من ، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

وقرر مسئولو اتحاد الهوكي ، برئاسة أشرف فرحات، استضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار، والمقرر لها خلال شهر أغسطس المقبل.

وكشف أشرف فرحات عن قرار الاتحاد باستضافة منافسات البطولة الأفريقية، على أن يتم الإعلان عن ملاعب المباريات والتدريبات خلال الفترة المقبلة.