شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يمنح لاعبي البنك الأهلي راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

قرر طارق مصطفى ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم، الاثنين، وذلك بعد الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري.

ويعود فريق البنك الأهلي لاستئناف تدريباته غداً، الثلاثاء، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، والتي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن سعادته عقب الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة الجولة 14 بالدوري، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد.

وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية عقب المباراة: خضنا خلال 5 أيام مواجهتين قويتين خارج الديار أمام المصرى فى السويس وسموحة بالاسكندرية وحصدنا 4 نقاط وكنا الأقرب بالفوز فى مواجهة المصرى .

أضاف: تحدثت مع اللاعبين عن أهمية المباراة ونقاط القوة فى فريق سموحة المحترم، أشكر جميع اللاعبين على الأداء الرائع والروح القتالية والرغبة فى الانتصار، وأشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار، و محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة على تلبية احتياجات الفريق ودعمهم الكبير.