شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي من قائمة الفريق لمباراة الزمالك بالدورى المصرى، بعد ظهوره مؤخراً بقناع الوجه، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

ويعاني يحيى عطية الله من إصابة في الوجه يؤدي على إثرها برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى يحيى عطية الله جراحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

وارتدى عطية الله قناعا طبيا، وخاض تدريبات بدنية في الملعب والجيم، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفاز الأهلى على الإسماعيلى برباعية دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وفى السياق ذاته، فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.



ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة مؤكداً على ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.