شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يختار قوام أولمبياد الشباب من بطولة الجمهورية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى اتحاد الملاكمة المصري استعدادته لإقامة بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2007 ، والتي سيتم من خلالها اختيار قوام المنتخب القومي للشباب والذي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، وتقام البطولة بالمدرسة العسكرية بالإسماعيلية خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني لها اليوم، والذي ستشهد تنفيذ عدد من قرارات المجلس خلال البطولة.

من جهته أكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن البطولة ستشهد تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذها المجلس من آجل الوقوف على اختيارات قوام المنتخب الوطني الذي سيشارك فى التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

وأضاف أن المجلس قرر أن يتم تسجيل جميع المباريات البطولة، وذلك لمنح فرصة لاختيار عناصر اخري ليس من النهائي فقط ولكن سيتم الاختيار وفق لجنة فنية تشاهد جميع المباريات لضم عدد اكبر من الاعبين لتجارب المنتخب.

وواصل ليس أصحاب المراكز الأولي فقط من سينضم للتجارب التي ستقام في وقت لاحق يتم تحديده بالتعاون مع اللجنة الفنية.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن الاتحاد مازال يدرس السير الذاتية للمدربين لاختيار افضل العناصر لتدريب المنتخبات الوطنية وأن اغلب السير الذاتية للمدربين من كوبا وكازخستان، وأن الاهتمام سيكون لاختيار مدرب قادر علي تطوير لاعبي الملاكمة خاصةفئة الشباب بالشكل الأمثل.

وتابع تسجيل المباريات أيضا سيكون فرصة لمتابعة أداء الحكام والوقوف علي احتياجتهم للتطوير مشددا أن منظومة الملاكمة سيتم تطويرها وفق معايا دولية لمواكبة التطور.

واختتممجدي اللوزي كلمته، لازال لدينا الكثير لنقدمه الملاكمة للعودة مرة أخري لمنصات التتويج وحصد ميدالية اولمبية في أولمبياد الشباب او لوس أنجلوس 2028.