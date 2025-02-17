شكرا لقرائتكم خبر عن "مش هروح الأهلي".. أبرز تصريحات زيزو عن تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ظهر أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الزمالك، فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة " dmc"، وخرج خلالها بعدة تصريحات فى اتجاهات مختلفة، سواء عن حياته الشخصية أو مع الزمالك ومن حفل جوائز الكاف.

وجاءت أبرز تصريحات زيزو فى البرنامج كالتالى..

زيزو عن الانتقال للأهلى: مش هيحصل

أسدل أحمد مصطفى زيزو الستار على كل ما يتردد عن إمكانية انتقاله إلى النادى الأهلى ، في ظل انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم، حيث بعث رسالة إلى جمهور الزمالك، طمأنهم خلالها على عدم رحيله للفريق الأحمر قائلا: "مش هيحصل".

جمهور الأهلى بيحبنى عشان بحترم الناس

ورداً على سؤال عن سر حب جمهور الأهلى له قائلا، "الحمد لله، هما مشفوش منى حاجة وحشة"، موضحا أنه يعامل الناس حسب تربيته، ولا يحب أن يفعل شيئاً خاطئاً حتى يبسط جمهور الزمالك".

متفق مع الزمالك ومفيش خلاف على التجديد

وردا عن موقفه من تجديد عقده مع الزمالك أنه متفق ولا خلاف على التجديد، وأنه متفق مع الإدارة على كل تفاصيل التجديد، وأن مسألة تجديد عقده مع الزمالك تسير بشكل طبيعي، دون أي خلافات مع الإدارة قائلًا، "أنا ملتزم بعقدى مع الزمالك، ومتفقين على كل شيء بخصوص التجديد، والأمور واضحة بيني وبين النادي، وأى حاجة هنتفق فيها مع النادى مش هنختلف".

الجمهور سبب بقائى فى الزمالك

وكشف زيزو عن مدى علاقته بجمهور الزمالك قائلا، "متعلق بالجمهور وهو السبب الرئيسى اللى مخلينى قاعد فى النادى أن التعلق بالجمهور بيخلى الواحد يضحى بالاحتراف، وأنا واخد كل حاجة فى الزمالك ومتعلق بالجمهور، وهو السبب الرئيسى اللى مخلينى قاعد فى النادى".

جاتلى عروض كتير والانتماء بيأثر

وقال زيزو إنه تلقى عروضاً كثيرة من أندية مختلفة، إلا أن الانتماء للنادى يؤثر على اللاعب، وفى الأول والآخر أفكر فى الجمهور، ولو النادى ضحى بي بشوف مستقبلى".

أحب زيدان و أحاول تقليده

أوضح زيزو أنه كان يحب زين الدين زيدان وهو صغير ، ويحتفظ بفيديوهاته على الكمبيوتر وقتها، وكانت صور زيدان تملأ غرفته وكان يحاول تقليده، كما يحب نادى الأرسنال وريال مدريد ورونالدو، وفى الحياة الشخصية يحب الملابس و السيارات التي تشده بقوة.

بن شرقى مش ابن الزمالك

وعلق زيزو على انتقال أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق إلى النادى الأهلى، قائلا، "إنه سيفيد الأهلى، فهو لاعب بكواليتى كبير، ولكن لا يعلم سبب انتقاله للأهلى، هل بسبب المشارمة في كاس العالم أو الفلوس، ولكن في النهاية هو ليس ابن الزمالك، مش ابن نادي الزمالك، فأمر انتقاله للنادي الأهلي شيء طبيعي".



اتصدمت من جوائز الكاف

وكشف زيزو عن تعرضه لصدمة عندما لم يسمع اسمه في جوائز الكاف، قائلا، "إن هناك شخصا تحدث معى بأنه مرشح ليكون أحسن لاعب فى القارة، موضحا أن الجائزة لم تكن فارقة معه، لكن الفارق أن اسم الزمالك يذكر فى حفل التتويج، وأن صاحب الجائزة هو زيزو لاعب الزمالك، أنه كان مهيئاً ليكون أحسن لاعب زملكاوى فى أفريقيا قائلا: "اتصدمت لما مسمعتش اسمى".