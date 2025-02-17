شكرا لقرائتكم خبر عن في أول مشاركة.. سيتي كلوب يتوج بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية للياقة التنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول مشاركة لها، فازت مجموعة أندية سيتي كلوب بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية للياقة البدنية والتنافسية التي نظمها الاتحاد المصري لرياضة الشارع واللياقة البدنية والتنافسية بنادي الزهور في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء فوز لاعبي سيتي كلوب بالمركز الثالث وسط مشاركة نحو 1000 لاعب ولاعبة يمثلون أندية عريقة أمثال الاتحاد السكندري والتوفيقية والزهور رغم حداثة النشاط في سيتي كلوب، وكان نادي الزهور قد فاز بالدرع العام للبطولة تلاه نادي التوفيقية في المركز الثاني.

تسلم جائزة المركز الثالث نيابة عن مجموعة سيتي كلوب محمد مصطفى نائب رئيس قطاع النشاط الرياضي من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على القيام بمراسم التتويج تشجيعا للفائزين.

من جهته، أعرب ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب عن سعادته بوجود مثل هذه الأنشطة الرياضية في النادي، وحث على تشجيع ممارستها لجميع الأعمار وفي كل الفروع لما لها من تأثيرات إيجابية على الفرد وبالتالي على المجتمع، وهو الدور الذي تحرص سيتي كلوب على آدائه تجاه أبنائه ومحيط مجتمعاته.

كما أكد أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة سيتي كلوب رئيس قطاع البطولة على حرص سيتي كلوب على نشر مزيد من اللعبات الرياضية في جميع الفروع للانتهاء من بناء القاعدة الرياضية التي تسعى أندية سيتي على الوفاء بها خدمة للرياضة المصرية ومنتخباتها الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات المقبلة.

وتأتي مشاركة سيتي الأولى في البطولة تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته مجموعة أندية سيتي مع اتحاد رياضة الشارع واللياقة البدنية والتنافسية ضمن سياسة التوسع في عقد بروتوكولات مع الاتحادات الرياضية المختلفة ، وكان من نتائجه المهرجان الكبير الذي نظمته سيتي كلوب في شبين الكوم بهدف توسيع قاعدة المشاركة في النشاط بين أعضائها.



بطولة الجمهورية للياقة التنافسية



جانب من المنافسات



جانب من تتويج سيتي كلوب



لاعبي سيتي كلوب