شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تحدث لأول مرة فى الدورى بالجولة 14.. تسجيل مروان عطية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأول من منافسات الأسبوع الرابع عشر من دورى nile، ظهور بعض الأمور التى تحدث لأول مرة فى مسابقة الدورى، خلال 4 مباريات لعبت فى افتتاح هذه الجولة.

ونستعرض أبرز الأمور التى حدثت لأول مرة هذا الموسم..



بيسيرو يظهر لأول مرة فى القيادة الفنية للزمالك



شهدت مباراة الزمالك وبتروجت الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو على القيادة الفنية للأبيض، خلفا للراحل كريستيان جروس، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بعدما وقع عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف.



عماد سليمان مدربا للإسماعيلى



ظهر عماد سليمان فى مقعد المدير الفنى لفريق الإسماعيلى فى المباراة التى جمعته بالنادى الأهلى، والتى انتهت بفوز الأحمر بأربعة اهداف نظيفة، فى إطار الجولة الرابعة عشرة من الدورى.



وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى إسناد مهمة تدريب الفريق لعماد سليمان الذى كان نائبا لقطاع الكرة مع على أبو جريشة الذى قدم استقالته، وذلك بعد رحيل حمد إبراهيم بعد الهزيمة من الجونة.



مروان عطية يسجل هدفه الأول مع الأهلى



شهدت مباراة الأهلى والإسماعيلى تسجيل مروان عطية لاعب وسط الأحمر هدفه الأول بقميص الأهلى بعدما سجل ركلة جزاء حصل عليها جراديشار، وتركه إمام المنفذ الأول لركلات الترجيح له ليبصم مروان عطية على أول أهدافه ويهدى الهدف لزوجته، مشيرا إلى انتظاره لمولوده الأول.



صفقة الأهلى الجديدة تسجل



نجح أحمد رضا لاعب الأهلى الجديد القادم من بتروجت فى الانتقالات الشتوية الماضية، فى تسجيل هدفه الأول مع الأهلى فى أول مباراة يلعبها كأساسى بعدما شارك بديلا فى المباراة الماضية أمام فريقه السابق.



الرباعية الأولى للأهلى والبنك فى الدورى



شهد اليوم الأول من الأسبوع الرابع عشر من الدورى تسجيل الأهلى الرباعية الأولى له هذا الموسم والتى كانت مرتبطة به فى الموسم الماضى، إلا أنه حقق أول رباعية فى الموسم على حساب الإسماعيلى.



كما سجل البنك الأهلى فوزا كبيرا على سموحة برباعية أيضا، ليكتب أول رباعية له هذا الموسم أيضا على طريقة الأول، فى فوز كبير منح البنك الأهلى ثلاث نقاط غالية وضعته فى المركز الخامس برصيد 22 نقطة.