شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يكشف عن مكافأة لأبطال العالم تحت 23 سنة فى النسخة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش ، بعد الاتفاق مع رابطة اللاعبين المحترفين (PSA)، تأهل الفائزين في بطولة العالم للاسكواش تحت 23 عامًا، خلال النسخة المقبلة، تلقائيًا إلى النسخة المقبلة من بطولة العالم للكبار.

وتقام بطولة العالم الأولى للاسكواش تحت 23 عامًا في كراتشي بباكستان في الفترة من 6 إلى 10 أبريل، وتضم قرعة البطولة 32 لاعبًا.

وتقتصر المشاركة فى البطولة على لاعبين كحد أقصى من كل دولة، وسيحصل اللاعبون على حصة من جائزة قدرها 60 ألف دولار ونقاط تصنيف PSA للمشاركة.

وبموجب اتفاق بين الاتحاد الدولي للاسكواش والاتحاد الباكستاني، سيحصل الفائزون في منافسات الرجال والسيدات على مكان في بطولة العالم للكبار 2024-2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة من 9 إلى 17 مايو وتبلغ جوائزها 1.22 مليون دولار.

من جانبه، قال ويليام لويس ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش: "إنه لأمر رائع أن يتمكن الفائزون ببطولة العالم للاسكواش تحت 23 عامًا من المنافسة ضد أفضل اللاعبين في العالم في بطولة العالم للاسكواش لهذا الموسم.، كان من المقرر بالفعل أن تكون بطولة العالم للاسكواش تحت 23 عامًا حدثًا عالميًا، لكن هذا الإعلان يضيف بالتأكيد إلى الإثارة.

وتمثل المنافسة فرصة عظيمة للاعبين الذين ينهون مسيرتهم على مستوى الناشئين لمواصلة اختبار أنفسهم ضد أفضل لاعبي العالم عندما يبدأون مسيرتهم على مستوى الكبار.

وأضاف الرئيس التنفيذي لاتحاد الاسكواش الباكستاني أليكس جو: "يسعد اتحاد الاسكواش الباكستاني أن يتمكن من دعم بطولة العالم للاسكواش تحت 23 عامًا، إن الاتحاد الباكستاني داعم كبير للناشئين، وبطولة العالم للاسكواش تحت 23 عامًا هي فرصة لإضافة جسر بين الاثنين وضمان قدرة اللاعبين الشباب القادمين إلى بطولات المحترفين على الانطلاق بسرعة، حظًا سعيدًا للجميع الذين يتنافسون في كراتشي ونتطلع إلى الترحيب بأفضل المواهب الشابة في العالم في بطولة العالم للاسكواش الباكستانية في مايو".