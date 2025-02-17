شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اتفاق رمضان صبحى مع نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال اسم رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز يتردد فى دائرة مفاوضات الزمالك لدعم الفرق صفقات جديدة للانضمام للفريق الأبيض في الموسم الجديد، في ظل اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء مع ناديه.

وكان رمضان صبحي قد ارتبط اسمه أكثر من مرة بالانتقال لصفوف الزمالك، خلال الفترة الماضية، لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأبيض.



وظهر أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادى، خلال الساعات الأخيرة، ليحسم موقف الزمالك من التعاقد مع رمضان صبحى، وحقيقة التفاوض مع اللاعب للانتقال للزمالك.

ميدو يكشف حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحى

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج ملعب، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس، إن رمضان صبحى لاعب مميز ولكن مرتبط بعقد مع نادى كبير ومنافس وهو بيراميدز، وأضاف، "رمضان مكانش في حساباتنا لضمه، وفى الفترة اللي جاية إحنا شغالين على تأسيس لجنة سكاوتينج محترفة".

وكان مصدر بالزمالك أكد أن رمضان صبحى يتردد أنه يريد راتبه بالدولار من ناديه، فكيف سيتم الموافقة على ذلك فى الزمالك.

شوبير يؤكد تجديد رمضان صبحى لبيراميدز

من جانبه قال الإعلامى أحمد شوبير أن رمضان صبحى جدد لفريق بيراميدز للاستمرار فى صفوفه خلال المرحلة المقبلة، ولا صحة لتوقيعه لنادي الزمالك، أو أى نادٍ آخر. وكشف أن هناك أحد الأفراد أرسل له رسالة أن رمضان صبحى جلس مع ميدو ووقع للزمالك، وأنه عندما قرأ الرسالة رد ضاحكا ليرد الفرد عليه: "بس الكلام ده من بداية السنة الجاية"، وأبدى شوبير اندهاشه قائلا، "طب هو قعد معاه ليه دلوقتي؟ وبعدين يا عم، رمضان أصلا جدد عقده مع بيراميدز".

ومنذ عدة أشهر كان ابراهيم عبد الجواد قال في برنامج ملعب أون أن مسئولي الزمالك أبدوا ترحيبهم الشديد ورغبتهم في ضم رمضان صبحي، خاصة أنه لاعب مميز، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار بعد ذلك مع بيراميدز.