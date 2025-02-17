شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يخضع لفحوصات طبية لحسم موقفه من مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يخضع كريم العراقي، ظهير أيمن النادي المصري، لفحوصات طبية اليوم الاثنين، على هامش استعدادات الفريق البورسعيدي لمواجهة غزل المحلة، وذلك لحسم موقفه من المباراة المرتقبة.

وكان كريم العراقي شعر بآلام عضلية خلال مشاركته في تدريبات الفريق أمس ليخوض تدريبات منفردة في انتظار خضوعه لفحص طبي لحسم مصيره.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، بمعسكره في الكلية الحربية لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وغزل المحلة لتقام باستاد برج العرب بدلًا من استاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.



وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.



وفاز المصري على تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس باستاد الكلية الحربية، وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة.