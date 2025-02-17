شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملخص لمسات أحمد رضا فى ظهوره الأول بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قدم أحمد رضا، الوافد الجديد للنادي الأهلي ، أداءً مميزًا في انتصار الفريق الأحمر على حساب الإسماعيلي برباعية نظيفة، ليقدم أوراق اعتماده لجماهير القلعة الحمراء، والمدرب السويسري مارسيل كولر.

وتعاقد الأهلي مع أحمد رضا خلال سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من فريق بتروجيت، ليدخل حسابات المدرب مارسيل كولر سريعًا، حيث شارك كبديل ضد بترجيت، قبل أن يجلس على الدكة في لقاء غزل المحلة.



ودفع كولر بأحمد رضا بصفة أساسية في لقاء الإسماعيلي، ليكافئ مدربه بتقديم مساهمة هجومية، بعدما سجل سجل الهدف الرابع للأهلي، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52 ، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث ، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.