شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثالثة لرحيل أحمد مصطفى "أبو الأشبال فى الزمالك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تمر اليوم، الاثنين، الذكرى الثالثة لرحيل أحمد مصطفى نجم نادى الزمالك السابق، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 17 فبراير 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاماً.

ويعد أحمد مصطفى واحدا من أساطير نادى الزمالك فى ستينيات القرن الماضى، ولد فى 8 مارس 1940، وكان يلعب فى مركز الدفاع، لعب فى صفوف الأبيض من عام 1958 إلى 1967.

توج أحمد مصطفى ببطولة الدورى المصرى 3 مرات مع الزمالك مواسم (1959–60, 1963–64, 1964–65)، كما نجح أيضًا بالتتويج بكأس مصر فى 3 مناسبات مواسم: " 1958–59, 1959–60, 1961–62).

ولعب مصطفى طوال مشواره الكروى مع نادى الزمالك، ومثل منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 1962 وأولمبياد 1964.

ولقب أحمد مصطفى بـ"أبو الأشبال"، كونه صاحب أيادٍ بيضاء على الكثير من ناشئى نادى الزمالك، حيث شغل منصب رئيس قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء لفترة طويلة.