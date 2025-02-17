مباراة كل النجوم: كوري وتايتوم يقودان فريق شاكيل أونيل للفوز

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو : سجل النجمان ستيفن كوري وجايسون تايتوم 27 نقطة معا، ليحقق فريق شاكيل أونيل (تيم شاك) الفوز في نهائي كل النجوم (أول ستار) بحلتها الجديدة الأحد في سان فرانسيسكو.

وأمطر كوري، الذي لعب في معقل فريقه غولدن ستايت ووريرز ملعب تشايس سنتر، سلة فريق "تيم تشاك" على اسم النجم السابق تشارلز باركلي بسلسلة ثلاثيات متأخرة ليحسم فريقه الفوز 41 25.

وأقيمت النسخة الـ 74 من مباراة كل النجوم بنظام مختلف عن الماضي، إذ لم تكن من مباراة واحدة بين نجوم الشرق والغرب بل كانت بطولة مكونة من أربعة فرق (8 لاعبين في كل فريق) وذلك بحثا عن المزيد من الحماس مع منح الشباب فرصة أكبر في هذه الاحتفالية السنوية.

وأنهى نجم بوسطن سلتيكس، تايتوم، المباراة بـ 15 نقطة بعد أداء قوي في تشكيلة أساسية ضمت ايضا النجوم المخضرمين كيفن دورانت، داميان ليلارد وجيمس هاردن.

وشهدت تحضيرات "تيم شاك" للمباراة ضربة كبيرة بانسحاب نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس من المباراة، عازيا السبب الى إصابتين في القدم والكاحل.

ورغم غياب إبن الـ 40 عاما، حافظ فريقه على يده الطولى في المباراة ضد تشكيلة "تيم تشاك" المدججة باللاعبين من طراز الصربي نيكولا يوكيتش، الكندي شاي غلجيوس ألكسندر ودونوفان ميتشل.