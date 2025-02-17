شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يبدأ استكشاف زمالك بيسيرو قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الوقوف على تشكيلة الفريق الأبيض، لاسيما أن البرتغالى جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك قاد الفريق فنياً مرة واحدة أمام بتروجت.

وسبق للبرتغالى بيسيرو التدريب فى الدورى المصرى، حيث تولى تدريب الأهلى فى أكتوبر عام 2015. وقضى بيسيرو 94 يومًا على رأس القيادة الفنية للأهلى منذ وصوله إلى القاهرة يوم 16 أكتوبر 2015 لتولى المهمة، وقاد بيسيرو الأهلى فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة متواجدا فى المركز الثالث للدورى، وخسر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط، وهو ما جعل الجماهير توجه الانتقادات الحادة إليه وطالبت الإدارة بضرورة رحيله، ليرحل بالفعل بيسيرو سريعا عن جدران القلعة الحمراء، ليتولى قيادة بورتو البرتغالي، ليصبح أسرع مدير فني أجنبي يرحل عن الأهلي في الألفية الجديدة، وكان آخر لقاء لجوزيه بيسيرو مع الأهلي، أمام الداخلية في الدوري المصري، وانتهى بالتعادل (1-1).