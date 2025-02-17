شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستبعد حكام البرتغال وسويسرا من إدارة قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك ، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى.

وخاطبت لجنة الحكام أكثر من 8 اتحادات أوروبية، أبرزها إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والمجر وبولندا، من أجل اختيار طاقم حكام مميز لادارة اللقاء المرتقب.

تُقام مباراة الأهلي والزمالك السبت المقبل 22 فبراير 2025 ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة.

وشهدت بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" استقرار 12 ناديا على استمرار مدربيهم خلال هذا الموسم لاستكمال مشروعهم منذ السنة الماضية، دون النظر إلى نتائج الفريق حتى الآن، بينما فضلت 6 أندية التغيير لتعديل المسار.