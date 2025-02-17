شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يطلب عقد جلسة مع والد زيزو لحسم التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، مع والد أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الكروى الأول؛ لتحديد موعد لعقد جلسة خلال الفترة الحالية للتفاوض حول تجديد تعاقد اللاعب وحسم هذا الملف في أسرع وقت، حتى يعود اللاعب لتركيزه داخل الملعب وعدم الانشغال بمستقبله، وهو ما تسبب في هبوط حاد فى مستواه.

ومن المنتظر تحديد موعد لعقد الجلسة بين ميدو ووالد زيزو لفتح ملف تجديد تعاقد اللاعب، لاسيما أن عضو لجنة التخطيط سيبدأ سلسلة المفاوضات فى ملف التجديد بمساعدة باقى أعضاء اللجنة، والتي تضم حسين لبيب رئيسًا ومعه عمرو الجناينى وحازم إمام وأحمد حسام ميدو.

وصرح أحمد حسام ميدو بأن من أولويات زيزو الاستمرار مع الفريق، ومن الطبيعى أن يمتلك بعض العروض فى الفترة الحالية، قائلا: "ليس من الصحيح أن والد أحمد زيزو يمثل عائقا فى عملية تجديد العقد مع نجله بنادى الزمالك".