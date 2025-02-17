شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض حظراً إعلامياً على لاعبيه قبل مواجهة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك ، المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 10 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 5 مرات منذ بداية الموسم.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق الانتصار للحفاظ على درع الدوري للموسم الثالث على التوالي داخل القلعة الحمراء.

وأخطر الجهاز الفني لاعبيه في غرفة الملابس عقب مباراة الاسماعيلى الاخيرة مباشرة بتنظيم تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، لمنع التعرض لأي مشكلة عامة سواء رياضية أو غيرها، مع إتاحة التعامل في المناسبات الاجتماعية فقط سواء التهاني أو التعازي أو أي أمور إنسانية أخرى.

وقررت إدارة الكرة تأجيل المفاوضات التي تجريها لتجديد وتمديد عقود اللاعبين إلى ما بعد مواجهة الزمالك لزيادة معدلات التركيز.

وتنتهي عقود 5 لاعبين في الاهلى بنهاية الموسم الحالي وهم محمد الشناوي وحمزة علاء حارسي المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعمرو السولية على أن يتم حسم هذا الملف عقب مباراة القمة مباشرة.