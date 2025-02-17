شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه مودرن سبورت اليوم فى الجولة الـ14 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الساعة السابعة مساءً يلتقى بيراميدز مع مودرن سبورت في لقاء يطمح خلاله الفريق السماوى لمواصلة الانتصارات، في الوقت الذى يستهدف فيه مودرن الهروب من قاع الدوري تحت القيادة الفنية الجديدة للجزائرى عبد الحق بن شيخة.

ويمتلك بيراميدز 30 نقطة من 13 مباراة خاضها في الدوري المصري حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مواجهات بينما خسر لقاء وحيد، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد أمام الزمالك وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات.

ويستعيد فريق بيراميدز خدمات المدافع أحمد سامى أمام مودرن سبورت، فى الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى، بعدما غاب اللاعب عن مباراة فريقه الماضية أمام حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 3 – 0، بسبب الإيقاف بعد الحصول على 3 انذارات.

ويغيب عن صفوف بيراميدز كل من النيجيري صديق إيجولا بسبب إصابة على مستوى الركبة وجزع في الركبة يغيب بسببه لمدة 3 أسابيع عن الملاعب، ورمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع فى أربطة الكاحل ويغيب لمدة أسبوع، وعلي جبر بسبب إصابة بمرق في الخلفية ويغيب لمدة 10 أيام، وأحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب خلال أيام، وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع.

ويخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش، تحديا جديدا للحفاظ على صدارة ترتيب دورى nile عندما يواجه فريق مودرن سبورت في الجولة الرابعة عشرة.