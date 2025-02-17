شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود مصطفى العش أمام الزمالك بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود نجمه مصطفى العش مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف. ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري

وغاب مصطفى العش عن مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة بعد حصوله على الكارت الأحمر فى مباراة غزل المحلة والتي فاز بها الأهلى بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

وتعاقد الأهلى مع مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من نادى زد إف سى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.