شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الاتحاد السكندري مع الجونة ، فى السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، في لقاء سيكون ذات طابع خاص ومنافسة مختلفة خارج الخطوط بين مدربيين فنيين يملتكان خبرات كبيرة هما طلعت يوسف المدير الفني لسيد البلد، وعلاء عبد العال مدرب الفريق الساحلي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم، بينما يحجز الجونة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات بينما تلقى 7 خسائر.

ويرغب طلعت يوسف في إجراء تعديلات على بعض المراكز في صفوف الاتحاد السكندري، وتطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين، في ظل امتلاكه أكثر من لاعب في كل مركز، ورغبته في الاستفادة من الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في انتقالات يناير الأخيرة، بخلاف اللاعبين الذين يجتهدون في التدريبات، ولتعويض الغيابات عن صفوف زعيم الثغر بسبب الإصابات ونفس الحال ينطبق على علاء عبد العال مدرب الجونة.