شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يواصل التأهيل فى الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، التأهيل بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، حيث أصبح من الصعب لحاق اللاعب بمباراة القمة، لعدم جاهزيته، ليضمن المغربى محمود بنتايج المشاركة في مواجهة الأهلى.

ويرغب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني في تجهيز جميع اللاعبين قبل اللقاء المرتقب لكن بدون استعجال.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على ضم ثلاثي وسط الزمالك "نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وناصر ماهر" لمعسكر الفراعنة في مارس المقبل، استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واجتمع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 والتأكيد على دعم وتوفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026، والتحضير للبطولات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.