شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي فى مواجهة قوية أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه إنبى نظيره سيراميكا في الرابعة عصر اليوم الإثنين، في لقاء لن يكون سهلاً على الفريق البترولى الذى يعانى من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة مع مدربه محمد إسماعيل،وفى ظل تواجد أيمن الرمادي صاحب الخبرات الكبيرة على رأس القيادة الفنية لـ سيراميكا.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات في الوقت الذى يححجز فيه سيراميكا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات ومثلهم تعادل و3 خسائر.

وتعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".



ويبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن وقف نزيف النقاط الذى يحدث للفريق في المباريات الأخيرة، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال المباريات الثلاثة الماضية.

وخسر سيراميكا أمام سموحة بهدف نظيف، ثم الخسارة من فاركو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام زد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى