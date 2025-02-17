شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة اليوم، الاثنين، استعداداته الجادة لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها الجمعة المقبل، بعدما طوى الجهاز الفني صفحة مباراة البنك الأهلي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق السكندري، بقيادة أحمد سامي، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في جدول الترتيب.

واكتفى فريق سموحة بصفقتين في الميركاتو الشتوي الذي أغلق قبل أيام وذلك في إطار دعم صفوفه باللاعبين المميزين لتصحيح المسار في بطولة الدوري.

وضم سموحة كلا من عمرو السيسي من مودرن سبورت في صفقة تبادلية مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري السابق، كما ضم علي عمرو من تيم إف سي.