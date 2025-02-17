شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة الأهلى وعماد سليمان يدرس مباريات المصري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى ، بقيادة عماد سليمان، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الرابعة عصر السبت المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف عماد سليمان على دراسة مباريات المصري البورسعيدى الاخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق ضمن خطة البحث عن انتصار جديد بجدول المسابقة.

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بالنادي مؤخرا، وقرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة حمد إبراهيم.

كما قرر المجلس تعيين جهاز فني مؤقت يضم كلا من: عماد سليمان مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وأحمد قناوي مدربا، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني، بقيادة عماد سليمان، المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت.