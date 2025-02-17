شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وبتروجت فى الدوري قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو نظيره بتروجت فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين، تمثل الظهور الأول لبيسيرو مع الفارس الأبيض بعد توليه المسئولية خلفاً للسويسري كريستان جروس.

ويمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.



أرقام الزمالك وبتروجت بالدوري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية بعدما فاز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر بتروجت من سموحة بهدف دون رد في نفس الجولة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.