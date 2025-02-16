الغارديان: صلاح "ليس طبيعياً"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وفقاً لرؤية أساطير ونجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم تيري هنري، فإن النجم المصري محمد صلاح يتصدر منفرداً سباق ترشيحات الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، واللافت في الأمر أنه يقترب من 33 عاماً، وهو العمر الذي يشهد تراجعاً حتمياً في السرعة والقوة لنجوم الرياضات التنافسية الاحترافية مثل كرة القدم.

وقد لا يفوز ليفربول بالبطولات هذا الموسم، لكن من المهم الإشارة إلى أن نجمه محمد صلاح يستمتع بأفضل مواسمه عبر مسيرته الكروية، وذلك على الرغم من تقدمه بالعمر، ما دفع صحيفة "الغارديان" إلى طرح تساؤل قالت من خلاله: هل يعني العمر شيئاً بالنسبة للنجم المصري؟ وخلصت الصحيفة اللندنية إلى أن ما يقدمه صلاح ليس طبيعاً بكافة المقاييس، لأنه رمز لجيل جديد يعتمد على العلم في اخضاع الجسد، وعدم التراجع بدنياً مع التقدم في العمر.

الأسطورة الخامسة

يتصدر صلاح، خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك الأكثر صناعة للأهداف، ويحظى العمل الذي يقدمه مع الفريق ومدربه الجديد آرني سلوت هذا الموسم بالكثير من الاحترام، ففي مباراة الديربي الأخيرة أمام إيفرتون سجل وصنع، وهي المرة التاسعة التي يفعلها خلال الموسم الحالي.

وقالت الغارديان :"كان عمر 32 عاماً بالنسبة للاعبي كرة القدم في السابق بداية لتباطؤ أجسادهم، وتراجع سرعتهم، لكن محمد صلاح جزء من جيل جديد يتسلح بالعلم، والعمل والتدريب المكثف، أثبت أن هذا الأمر لم يعد صحيحاً، إنه منضبط جسدياً وذهنياً وبالكاد يتعرض إلى إصابة، لقد شارك في 32 مباراة على الأقل في كل موسم لعبه مع ليفربول، بينما لم يغب الموسم الحالي على الإطلاق.

سلوت يتغزل في صلاح

ونقلت "الغارديان" تصريحات سلوت عن نجمه المصري التي قال فيها: "يمكنك رؤية أنه يبلغ من العمر 32 عاماً، من خلال خبرته وذكائه، إنه يعرف أين ستتجه الكرة ويسبقها، هذا أمر ليس بالطبيعي، وكذلك لعبه بهذا المستوى العالي كل 3 أيام، وما يفعله خارج الملعب للحفاظ على هذا المستوى، إنه لاعب ومحترف مذهل".